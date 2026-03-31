بعد موافقة البرلمان في المجموع.. استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية من زيادة رسوم المنشآت النووية

وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة الأحد، الماضي، في المجموع، على مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون والموافقات داخل هذا القطاع الحيوي، مع مراعاة خصوصية الاستخدامات الطبية وتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحية.

وتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية على منظومة الرسوم، حيث أعاد تنظيمها بشكل يحقق التوازن بين الرقابة الصارمة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وبين دعم القطاعات التي تعتمد على هذه التقنيات في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية، وعلى رأسها القطاع الطبي.

استثناء الأشعة السينية من زيادة الرسوم

ومن أبرز ما أقره المجلس، إدخال تعديل على البند (د) من المادة الثالثة، يقضي باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من زيادة رسوم المنشآت النووية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لدعم المؤسسات الطبية التي تعتمد على هذه الأجهزة بشكل أساسي في التشخيص.

وكان النص السابق للمادة يتضمن إدراج منشآت استخدام الأشعة السينية ضمن المنشآت الإشعاعية الخاضعة للرسوم، إلا أن التعديل الجديد استثناها، بما يخفف الأعباء المالية عن المستشفيات ومراكز الأشعة، ويعزز قدرتها على تقديم خدماتها بأسعار مناسبة.

تخفيض رسوم التراخيص في المجال الطبي

وفي السياق ذاته، نصت التعديلات على وضع حد أقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية يبلغ 100 ألف جنيه سنويًا، بينما تم تخفيضه إلى 50 ألف جنيه فقط في المجال الطبي، مراعاة لطبيعة استخدام هذه المواد في التشخيص والعلاج، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.

كما حدد مشروع القانون الحد الأقصى لرسم الموافقة على نقل المواد المشعة بخمسة آلاف جنيه، في حين تم تخفيضه إلى ألف جنيه فقط عند استخدامه في المجال الطبي، بهدف تسهيل إجراءات نقل النظائر المشعة المستخدمة في العمليات الطبية، وضمان سرعة تداولها داخل المؤسسات الصحية.

دعم القطاع الصحي وتعزيز الرقابة

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، دون الإضرار بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الطبي، الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الإشعاعية في التشخيص والعلاج.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

احمد عبدالله محمود ورشدي اباظة

أحمد عبدالله محمود في طريقه للتحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاته عن رشدي أباظة |خاص

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-3-2026.. عيار 21 بكام؟

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية: نعمل على تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية لزيادة معدلات قطاع التأمين

صورة ارشيفية

تفتيش 1041 مصنعًا خلال 3 أشهر.. تقرير يكشف جهود الرقابة الصناعية لضبط الجودة

سعر الدولار اليوم

ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 31 مارس 2026

بالصور

التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي

التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي
التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي
التهاب السحايا .. خطر صامت يهدد الدماغ والحبل الشوكي

وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا

وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا

خد بالك قبل ما تنزل.. نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم

نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم
نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم
نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم

الالتهاب الرئوي..مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

فيديو

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

ساحرة الفيوم

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد