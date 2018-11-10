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وزير التموين: مفهوم الدعم جيد لكننا توسعنا فيه بطريقة غير منتظمة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:03 م
الدكتور على مصليحى
الدكتور على مصليحى وزير التموين
حمزة شعيب
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم الدعم ظهر في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية تحت مسمى وزارة الغذاء؛ معقبًا: «مفهوم الدعم في حد ذاته جيد جدًا لكننا توسعنا فيه بصورة غير منتظمة».

وتابع وزير التموين، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن الدعم إحدى الوسائل التي يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية من يعانون البطالة ومن هم دون خط الفقر.

وأكمل: «الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر في بدايات تنفيذه في الخمسينيات نظرًا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا، وتمت زيادته في نهاية الستينيات، وعقب أزمة الغذاء العالمية في 2008، تم فتح إضافة المواليد على البطاقات التموينية»، مشيرًا إلى حصول بعض المواطنين على بطاقات تموينية دون استحقاق.
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