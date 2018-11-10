وزير التموين: مفهوم الدعم جيد لكننا توسعنا فيه بطريقة غير منتظمة

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم الدعم ظهر في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية تحت مسمى وزارة الغذاء؛ معقبًا: «مفهوم الدعم في حد ذاته جيد جدًا لكننا توسعنا فيه بصورة غير منتظمة».





وتابع وزير التموين، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن الدعم إحدى الوسائل التي يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية من يعانون البطالة ومن هم دون خط الفقر.



