حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

سيطرة حالة من الحزن على نادى الصيد بعد وفاة سيف أسامة رجب لاعب نادي الصيد لكرة القدم مواليد 2005 أمس، إثر تعرضه لسكتة قلبية فى منزله قبل توجهة إلى المران اليومي بمقر النادي.



وتقدم مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة محسن طنطاوى ولجنة كرة القدم برئاسة ياسر رأفت بواجب العزاء لأسرة لاعب اكاديمية كرة القدم فريق 2005.



وتلقت إدارة كرة القدم بنادى الصيد نبأ وفاة اللاعب الناشئ بعدما تخلف عن حضور المران، وأجرى أحد أصدقائه اتصالا هاتفيا به، وتلقى الخبر الصادم، وتم إبلاغه بتفاصيل الحادث المفجع حيث حاولت والدته إيقاظه من النوم صباحا لكنه لم يستجب وفوجئت بأنه فارق الحياة.



ووقف لاعبوا أكاديمية كرة القدم بصيد الدقى دقيقة حداد على وفاة اللاعب.