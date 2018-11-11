سعفان والغضبان يفتتحان ملتقى للسلامة المهنية بحقل ظهر ببورسعيد

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم، الأحد، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بموقع حقل ظهر بشركة بلاعيم للبترول، ويلتقي عددا من العاملين، ويجري زيارة ميدانية داخل الموقع، ويستمع لشرح من مدير الحقول للتعريف بحقل ظهر، بحضور أيمن قطامش، مدير مديرية القوى العاملة.



وشدد سعفان على أهمية السلامة والصحة المهنية، والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر لكل عامل، فضلا عن أن رسالة وزارة القوى العاملة فى هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة، ونشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية فى إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية البترولية التي نحن بصددها اليوم من خلال الملتقى، بهدف تقييم مخاطر وخطة الطوارئ بالحقل، وتنمية المهارات الفنية والعلمية لجهاز السلامة به، فضلا عن رفع كفاءة العاملين.



وقال إن "دور الوزارة ليس دورا رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، ولكن دورنا أيضا هو رفع الوعي الوقائي بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال من خلال الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية والملتقيات التي نحن بصددها الآن".