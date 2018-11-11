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حوادث

5 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
كتب محمد صبرى
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة علي كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى 5 مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:

- كثافات بمنزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للزمالك

- كثافات بمحور الثورة المتجه لمصر الجديدة نتيجه مصادمة بين سيارتين امام الهيئة العربية للتصنيع

- كثافات فى القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين

- كثافات بشارع الخليفة نتجة منطقة الأعمال

- كثافات على كوبرى اكتوبر القادم من الشرق ومتجه وسط البلد والجيزة

وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات،وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات اخرى
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