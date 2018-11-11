مواجهة نارية بين بوكا جونيورز وريفر بليت على لقب كأس ليبرتادوريس

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، خاصة الجماهير الأرجنتينية، اليوم، الأحد، في العاشرة مساءً، على ملعب "لابوموبونيرا" معقل بوكا جونيورز الذي سيواجه ريفر بليت، بذهاب نهائي كأس "ليبرتادوريس" دوري أبطال أمريكا الجنوبية.





وكان اتحاد كرة أمريكا الجنوبية، قد أعلن أمس، السبت، تأجيل المواجهة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب سوء الأحوال الجوية.





وتعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت هي الأولى في تاريخ بطولة كأس "ليبرتادوريس"، التي يتقابل فيها كبار الأرجنتين بنهائي دوري أبطال أمريكا الجنوبية.





وتأهل بوكا جونيورز إلى نهائي كأس ليبرتادوريس، بعد ما فاز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 4–2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل ريفر بليت على حساب جريميو البرازيلي حامل اللقب، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2–2، وتمكن ريفر بليت من إحراز هدفًا خارج أرضه ليخطف التأهل.





وتوج جونيورز ببطولة كأس ليبرتادوريس أخر مرة في تاريخه عام 2007، بينما توج ريفر بليت بالبطولة في عام 2015.





وخاض بوكا جونيورز 10 نهائيات في البطولة وتوج بها ست مرات في تاريخه، بينما خاض ريفر بليت 5 نهائيات في المسابقة وتوج بها ثلاث مرات.



