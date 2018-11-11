ضبط عاطل تعدى بسلاح أبيض على تاجر بالموسكى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل تعدى بسلاح ابيض على تاجر بالموسكى.



كان قسم شرطة الموسكي قد تلقى بلاغا من تاجر مصاب بجروح بتضرره من عاطل عربى الجنسية لتعديه عليه بالضرب باستخدام " كتر " محدثًا إصابته لرفضه إقراضه مبلغا من المال.



تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة.



