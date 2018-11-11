محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى ميت سلسيل ويلتقى بالمرضى

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة مفاجئة لمستشفى ميت سلسيل المركزي، تفقد خلالها عددا من الأقسام منها قسم ملاحظة نساء ورجال وقسم الاستقبال.



كما تفقد شاروبيم وحدة الغسيل الكلوي التى تضم 21 جهازا للغسيل يعمل منها 16 و4 أجهزة احتياطي، واستجاب شاروبيم خلال مخاطبة إحدى المريضات بضرورة تجديد الأغطية والمفروشات بصفة مستمرة.



كما طالب المحافظ من مدير المستشفى بتنظيم مواعيد الغسيل الكلوي لتقليل مدة انتظار المرضى.



وواصل شاروبيم خلال جولته الاستماع لعدد من المرضى للتعرف على مطالبهم وشكواهم وجاء في مقدمتها توفير المستلزمات الطبية التي اشتكى عدد من المواطنين من عدم توافرها والزامهم بشرائها، وأكد المحافظ على توفير جميع مستلزمات العلاج للمرضى التي يحتاجون إليها في جميع مستشفيات المحافظة.



وأشار شاروبيم إلى أنه أتفق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على توفير عدد من الأطباء في التخصصات التي تعاني منها مستشفيات الدقهلية كأطباء مقيمين وقال إن الحكومة حريصة على تقديم أوجه الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين وتوفير الأجهزة التي تحتاجها مستشفيات المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.