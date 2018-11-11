الأهلي يتفاوض لضم رمضان صبحي وحسين الشحات

تعقد لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا هاما خلال الأيام القليلة القادمة، مع محمد فضل رئيس لجنة التعاقدات بالنادي، لمناقشة دعم الفريق الأول بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الذين ترغب لجنة الكرة في التعاقد معهم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، ورمضان صبحي لاعب هيدير سفيلد تاون الإنجليزي، بالإضافة إلى ظهير أيسر.



وستناقش لجنة الكرة مع محمد فضل مدير التعاقدات ملف هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن هذا الملف كان معه منذ 3 أشهر لمعرفة ما وصل إليه.



ويبحث مسئولو النادي الأهلي دعم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي.