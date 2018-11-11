منع رضا عبد العال وعبد الناصر زيدان من الظهور إعلاميا.. لهذا السبب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، منع استضافة رضا عبد العال، لاعب كرة القدم السابق، في أى صحيفة أو وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية لمدة شهر، نظرًا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة بعض الجماهير الرياضية وذلك ببرنامج "الزمالك اليوم" المعروض على قناة الحدث الفضائية.





كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كذلك منع بث برنامج "الزمالك اليوم" المعروض على قناة الحدث الفضائية لمدة شهر، وكذلك منع أحمد جمال – مقدم البرنامج المشار إليه من تقديم أى برامج أخرى تحت أى مسمى فى أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تحالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة "الاكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية، وذلك لأن سمح لأحد ضيوفه بإلقاء الاتهامات على الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وعلى أحد الأندية الرياضية دون دليل وإهانة أحد الحكام الرياضيين بألفاظ نابية.





كما قرر المجلس منع بث برنامج "كورة بلدنا" المعروض على قناة "LTC" الفضائية لمدة شهرين ومنع عبد الناصر زيدان- مقدم البرنامج من تقديم أى برامج أخرى تحت أى مسمى فى اى وسيلة اعلامية إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية لمدة شهرين.