ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة بسبب مؤجلات الأهلي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
هاجم خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي اتحاد الكرة بسبب مؤجلات النادى الأهلى العشرة فى الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "مجرد سؤال هو النادي الاهلي هيلعب مؤجلاته في الدور الاول بصفقات يناير وهل ده قانوني".

يذكر أن مشاركة المارد الأحمر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضمن منافسات دورى أبطال افريقيا وكأس زايد للأندية تسببت فى تأجيل 10 مباريات بالمسابقة المحلية هى الجونة وبيراميدز وبتروجيت والداخلية ومصر المقاصة والنجوم وانبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة استقبال ترامب الرئيس الروسي بقوس النصر

استدعاء مدير أمن النادي الأهلي لسماع أقواله في أحداث مباراة حوريا الغيني

تعليق ناري من خالد بيومي على هزيمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود

أحمد الطيب معلقا على هدف محمد صلاح: رب الكون ميزنا بميزة .. فيديو

رد فعل ترامب على التصريحات النارية لـ ماكرون واتهامه له بالخيانة

المسلمون في الجيش الأمريكي يوجهون رسالة لـ ترامب في ذكرى الحرب العالمية الأولى

السجن 40 عاما لمراهقة بعد تعذيبها وقتلها لفتاة بطريقة وحشية.. فيديو

مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية يكشف أسباب استقالته

الأسد يعود .. محمد صلاح على رأس هدافي ليفربول فى الدورى الإنجليزى

نظام القائمة يثير أزمة عنيفة بين عمومية اتحاد الكرة وأحمد مجاهد

شاهد .. ميلانيا ترامب تقود زوجات الزعماء خلال الاحتفال بذكرى الحرب العالمية

يملك الدوافع والمعنويات.. الزمالك الأقرب لتحقيق لقب الدوري هذا العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ.. صور

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

في عيد ميلادها الـ56.. ديمي مور ترفض استخدام سيشوار الشعر..صور

فيديو

أحمد موسى: لأول مرة في التاريخ يجمع الفائز بجائزة نوبل إنجازين مختلفين ..فيديو
أحمد موسى معلقا على نهائي إفريقيا: لو الأهلي لعب بدون مروان كان أفضل ..فيديو
تعرف على أهم الشخصيات الحاصلة على نوبل المتوسط ملوك ورؤساء.. وآخرهم أبو العينين
أحمد موسى: نوبل المتوسط تمنح للشخصية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم .. فيديو
أحمد موسى: أبو العينين حصل على جائزة نوبل لتوفيره 25 ألف وظيفة داخل مصر ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟