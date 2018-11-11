نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة بسبب مؤجلات الأهلي

هاجم خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي اتحاد الكرة بسبب مؤجلات النادى الأهلى العشرة فى الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "مجرد سؤال هو النادي الاهلي هيلعب مؤجلاته في الدور الاول بصفقات يناير وهل ده قانوني".



يذكر أن مشاركة المارد الأحمر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضمن منافسات دورى أبطال افريقيا وكأس زايد للأندية تسببت فى تأجيل 10 مباريات بالمسابقة المحلية هى الجونة وبيراميدز وبتروجيت والداخلية ومصر المقاصة والنجوم وانبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب.