ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على السبب الحقيقي في تأجيل ودية مصر والإمارات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكدت شركة برزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية، أن ما تردد حول إلغاء المباراة الودية بين مصر والإمارات والتي كان مقررًا لها يوم ٢٠ نوفمبر الجاري في أبوظبي، بسبب بعض المشاكل في الحقوق التجارية لا أساس له من الصحة. 

وأكد مصدر بالشركة، أن الجانب الإماراتي أبدى كل التعاون المعهود منذ اللحظة الأولى، ولم نقابل معهم أي مشكلات في تلك الحقوق، مؤكدًا أن قرار تأجيل الودية يعود للجهاز الفني للمنتخب في الأساس.

وشدد المصدر، على أن اتحاد الكرة والجهاز الفني هو صاحب قرار تأجيل اللقاء، مؤكدًا أن هذا ما تم ذكره في البيان الرسمي الصادر عن الجبلاية، والذي تحدث عن غياب المحترفين، وارتباط لاعبي الأهلي بلقاء الوصل الإماراتي، وأن تقديرهم للجانب الإماراتي يحتم عليهم المشاركة بكافة اللاعبين المحترفين ونجوم الفريق. 

وكشف عن أن مسئولي برزنتيشن بقيادة محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة، كانوا قد اتفقوا مع مسئولي مجلس أبوظبي الرياضي ومسئولي اتحاد الكرة الإماراتي على كل تفاصيل اللقاء الودي الكبير، ولكن الجميع استجاب في النهاية لرؤية المدير الفني خافيير أجيري، الفنية، منوهًا بأن تعاقد برزنتيشن مع الاتحاد يتضمن نصًا يشترط موافقة الجهاز الفني قبل أي تصرف أو اتفاق يخص شئون المنتخب، وعليه فقد امتثلنا في الشركة لقرار تأجيل اللقاء لموعد لاحق.

loading...

ترشيحاتنا

البطاطس المقلية تثير أزمة بين دولتين

ننشر أسماء قادة حماس المقتولين ضمن عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي

أحمد الطيب معلقا على هدف محمد صلاح: رب الكون ميزنا بميزة .. فيديو

المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

استدعاء مدير أمن النادي الأهلي لسماع أقواله في أحداث مباراة حوريا الغيني

أحمد موسى: أبو العينين حصل على جائزة نوبل المتوسط لتوفيره 25 ألف وظيفة داخل مصر ..فيديو

مدافع كوم حمادة بعد الانضمام للأهلي: شرف كبير لأي لاعب وتحقيق الألقاب هدفي

نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة بسبب مؤجلات الأهلي

كلاكيت تاني مرة.. ماكرون يقصف جبهة ترامب

رد فعل ترامب على التصريحات النارية لـ ماكرون واتهامه له بالخيانة

الأرصاد تحذر الكويتيين من أمطار رعدية خلال ساعات

لقاء الخميسي تنشر صورة رومانسية مع زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو
أبو العينين أثناء تسلمه نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء لتعميرها .. فيديو
ميشيل كاباسو: أبو العينين يمتلك استثمارات كبيرة.. والشباب يثقون به.. فيديو
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟