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معتز القيعي يقدم روشتة تناول حلوى المولد النبوي دون زيادة وزن

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:26 ص
معتز القيعي أخصائي
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية
كريم جمال
مع اقتراب ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وانتشار الحلوى الشهيرة بالعديد من المحال، يقبل عليها المصريون احتفالًا بالذكرى المقدسة، ولكن هناك إرشادات لابد من اتباعها لتفادي الوقوع فى ضرر صحي أو اكتساب الوزن الزائد.

فى إطار ذلك يقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، روشتة كيفية تناول حلوي المولد، بدون زيادة الوزن من خلال بعض الارشادات.

1- تناول المكسرات بديل عن حلوي المولد، لانه يدخل في تصنيعها سكر الجلوكوز الذي يمتص في الدم مباشرة، ويؤدي الى زياده الوزن.

2-يمكن صنع حلوي المولد في المنزل واستبدال الجلوكوز بعسل النحل وتقليل الزيوت والابتعاد عن كاستخدام الزيوت المهدرجة في صنعها.

3- تناول الزبادي قليل الدسم أو الحليب قليل الدسم مع الجرانولا، والتي تتكون من الشوفان والمكسرات والفواكه المجففة لتعطي نفس نكهه حلوي المولد مع سعرات أقل.

4- تناول حلوي المولد بكميات قليلة قبل الوجبة أو بعد الوجبة بساعتين لأن حلاوة المولد تعمل على تذبذب مستوى الانسولين في الدم مما يعمل على الشعور بالجوع.

5- تجنب شراء كميات كبيرة من حلوي المولد يفضل شراء كمية تناسب يوم واحد.

6- ينصح بممارسة الرياضة خاصة بعد تناول حلوي المولد.

7- السيطرة على كمية حلوي المولد التي يتناولها الأطفال لتجنب زيادة وزنهم.

8- تجنب تناول حلوي المولد التي تحتوي على الكثير من السكر والألوان الصناعية مثل الملبن.

9- ينصح مرضى السكر بالحد من تناول كمية كبيرة من الحلوى وقياس مستوى السكر بانتظام.

10- تناول حلوي المولد في الصباح وبكميات قليلة.
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