حفل ختام دوري المعلومات للمرحلة الثانوية بإعلام بورسعيد.. صور

عقد مجمع إعلام بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، احتفالية ختام "دورى المعلومات البيئية والسكانية" للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019.



وقالت مرفت الخولي مدير عام اعلام القناة بالهيئة العامة للاستعلامات إن مجمع إعلام بورسعيد بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وإدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم يحرص على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الإعلامية للتوعية بالأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية لشرائح المجتمع المختلفة وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات.



وشارك في فعاليات ختام الدوري إيمان جاد الكريم مقرر فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد وعزة نجم مدير إدارة التربية البيئية والسكانية ومجموعة من مديري الإدارات بمديرية التربية والتعليم ومسئولي التربية البيئية والسكانية بالادارات التعليمية و المدارس وطلاب المدارس الفائزة.



وانطلق الدوري منذ أسبوعين بمشاركة 16 مدرسة من المرحلة الثانوية بالتعليم العام والفني وقد أشرف على التنفيذ لجنة من عصام صالح مسئول الإعلام السكاني بمجمع إعلام بورسعيد ومن إدارة التربية البيئية والسكانية أميمة الألفي وكريمة غنيم.



وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز مدرسة الزهور التجارية بنات بالمركز الأول، ومدرسة رفيدة الأنصارية بنات بالمركز الثاني.



وتم تكريم الطالبات الفائزات خلال حفل الختام وتوزيع شهادات التقدير عليهن من قبل القيادات الذين أشادوا بتلك التجربة التي نفذت هذا العام للمرة الخامسة عشر بنجاح وتميز على التوالي.