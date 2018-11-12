ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

حفل ختام دوري المعلومات للمرحلة الثانوية بإعلام بورسعيد.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
عقد مجمع إعلام بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، احتفالية ختام "دورى المعلومات البيئية والسكانية" للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019.

وقالت مرفت الخولي مدير عام اعلام القناة بالهيئة العامة للاستعلامات إن مجمع إعلام بورسعيد بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وإدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم يحرص على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الإعلامية للتوعية بالأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية لشرائح المجتمع المختلفة وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات.

وشارك في فعاليات ختام الدوري إيمان جاد الكريم مقرر فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد وعزة نجم مدير إدارة التربية البيئية والسكانية ومجموعة من مديري الإدارات بمديرية التربية والتعليم ومسئولي التربية البيئية والسكانية بالادارات التعليمية و المدارس وطلاب المدارس الفائزة.

وانطلق الدوري منذ أسبوعين بمشاركة 16 مدرسة من المرحلة الثانوية بالتعليم العام والفني وقد أشرف على التنفيذ لجنة من عصام صالح مسئول الإعلام السكاني بمجمع إعلام بورسعيد ومن إدارة التربية البيئية والسكانية أميمة الألفي وكريمة غنيم.

وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز مدرسة الزهور التجارية بنات بالمركز الأول، ومدرسة رفيدة الأنصارية بنات بالمركز الثاني.

وتم تكريم الطالبات الفائزات خلال حفل الختام وتوزيع شهادات التقدير عليهن من قبل القيادات الذين أشادوا بتلك التجربة التي نفذت هذا العام للمرة الخامسة عشر بنجاح وتميز على التوالي.
حفل ختام دوري المعلومات للمرحلة الثانوية بإعلام بورسعيد.. صور
حفل ختام دوري المعلومات للمرحلة الثانوية بإعلام بورسعيد.. صور
حفل ختام دوري المعلومات للمرحلة الثانوية بإعلام بورسعيد.. صور
loading...

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانتظام الملاحة بالميناء البحري..صور

دراسة نرويجية: طوال القامة بحاجة إلى تناول المزيد من الطعام

ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية

صحيفة أمريكية تكشف حقيقة ترشح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

8 مؤثرات تتسبب فى كثافات مرورية على محاور وميادين العاصمة

رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية

اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن مدينة بدر

ضع معلقة من هذا الخليط تحت لسانك وشاهد ما يحدث

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ12

هزة أرضية يشعر بها سكان التجمع .. صور

موجز الأخبار.. ماكرون يحاول تقبيل يد زوجة أردوغان.. وهاني شاكر: حمو بيكا بلطجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

فيديو

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟