تفاصيل اجتماع خارجية النواب مع وزيرة الهجرة بشأن رعاية المصريين بالخارج

عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة، اجتماعا مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتعرف على سياسة الوزارة بشأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج.



وأكد كريم درويش أهمية الدور الذى تضطلع به وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، وما تم إنجازه من ملفات خلال السنوات الثلاثة الماضية وما هو مأمول من الوزارة والوزارات المعنية من جهود لتوفير جميع أوجه الرعاية للمصريين في جميع دول العالم والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم مع احترام سيادات وأنظمة تلك الدول في ذات الوقت.



ولفت إلى ضرورة البناء على ما تم من إنجازات خاصة فيما يتعلق بدور الشباب المصرى وأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين في الخارج في التصدي للشائعات ضد الدولة المصرية والشعب المصرية والاستفادة من جهودهم في تعزيز التنمية في مصر سواء عبر قدراتهم الاتصالية أو المعرفية أو من دراسات العقول المصرية في الخارج من العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية.



وأثنى درويش على مبادرات الوزارة خاصة مبادرة "أتكلم مصري" لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة واللهجة المصرية مما يرسخ الهوية المصرية لديهم.



من جانبها استعرضت الوزارة جهود الوزارة المختلفة في رعاية المصريين بالخارج والمبادرات المختلفة التي تبنتها الوزارة ونفذتها خلال السنوات الماضية وفى مقدمتها مبادرة العودة للجذور وربط المصريين وابنائهم من الجيلين الثانى والثالث بوطنهم.



كما عرضت الوزيرة ما تم من إنجازات على مستوى الاستفادة من مبادرات الشباب المصرى في الخارج، وذلك لدفع جهود التنمية في مصر ودحض الشائعات التي يروج لها ضد مصر.



وأكدت الوزيرة أن الوزارة والدولة المصرية لا تألوا جهدا في الدفاع عن كرامة المصريين في الخارج مع احترام أنظمة الدول المختلفة وقوانينها وأن يراعى الاهتمام بعقود العمل التي يسافر من خلالها للشباب للخارج ، مشيرة إلى أهمية وجود بروتوكولات تعاون لتدريب الشباب وتأهيلهم للسفر للخارج للتوافق مع سوق العمل في الخارج.