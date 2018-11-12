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رياضة

رونالدو يخشى على هيجواين من العقوبات الإضافية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
رونالدو وهيجواين
رونالدو وهيجواين
إسراء أشرف
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بفوز فريقه يوفنتوس أمام منافسه ميلان بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وقال رونالدو في تصريحات نشرها "فوتبول إيطاليا": "سعيد للغاية بفوز فريقي على فريق مثل ميلان في عقر داره وأمام جماهيره بسان سيرو أمر رائع وليس سهلًا".

وعن طرد هيجواين مهاجم ميلان قال رونالدو: "قلت له أن يهدأ قليلًا، لأن غضبه قد يعرضه لعقوبة أشد من عقوبة الطرد، هو لم يفعل شيئا، كان متعصبًا من الخسارة وهذا أمر مفهوم، أمل ألا يعاقب بشدة".

وكان هيجواين حصل على بطاقة صفراء، بعد تدخل عنيف مع مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس، في الدقيقة 83، واحتج على الحكم بطريقة غير لائقه، ليحصل على البطاقة الحمراء.
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