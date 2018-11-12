شاهد.. صرخة جدة تشكو الحرمان من رؤية حفيدتها

عرض برنامج"هذا الصباح"والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الإثنين،فيديو يعرض صرخة إحدى ضحايا الأحوال الشخصية وأزمة حق الرؤية؛إذ أنها جدة محرومة من رؤية حفيدتها.



وظهرت الجدة ترتدى قميصا مدونا عليه:"عاوزة بنتى فى بيتى"،قائلًة:"أنا بشوف حفيدتى 3 ساعات كل أسبوع وعلى الرغم من ذلك فإن والدتها تخوفها من أبيها وجدتها لذا ترفض الحفيدة أن تتفاعل معهما بأى شكل من الأشكال".



وأوضحت باكيًة أن أمهات الجيل الحالى لديهن الكثير من الغل والحقد داخل قلوبهن،متابعًة:"أنا ربيت حفيدتى وهى تعتبر بنتى برضه".



وناشدت محكمة الأسرة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية والسماح لهم برؤية الحفيدة أو تحويله إلى قانون استضافة .

