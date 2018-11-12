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حوادث

ضبط 11 عنصرا إجراميا وأسلحة نارية في حملة أمنية بالخانكة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:33 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات بمركز الخانكة.

وأصدر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الاجرامية فقامت حملة استهدفت مركز الخانكة، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و3 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 100جرام هيروين و250 جرام بانجو و100 جرام حشيش.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 أحكام جنايات وتنفيذ 159 حكم حبس جزئى ومستأنف و129 غرامة و18 مخالفة و20 قضية تموينية متنوعة و4 قضايا أموال عامة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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