حبس جامعي قتل نجل عمه بمطاي شمال المنيا

أمرت نيابة مركز مطاي شمال محافظة المنيا، بحبس خريج جامعي 4 أيام لقتله نجل عمه بالسكين عقب وقوع مشادة بينهما أمام منزل المجني عليه.





كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث، بورود بلاغ إلى المقدم برهان الشريف، مفتش مباحث قطاع شمال المنيا، بوقوع حادث قتل بمركز مطاي.





توجه الرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث المركز والنقيب حازم الحيني معاون مباحث مطاي لفحص البلاغ.





وتبين مقتل "محمد .ع"، 28 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، ويعمل بالقاهرة وتبين أن المتهم بقتله هو "أسامة .ا"، 30 سنة، حاصل علي ليسانس حقوق، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهما انتهت بقيام المتهم بسحب سكينة من مقهى أمام منزل المجني عليه، وقام بطعنه وسط ذهول أهالي المنطقة.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.