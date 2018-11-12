ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس جامعي قتل نجل عمه بمطاي شمال المنيا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:48 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
ايمن رياض
أمرت نيابة مركز مطاي شمال محافظة المنيا، بحبس خريج جامعي 4 أيام لقتله نجل عمه بالسكين عقب وقوع مشادة بينهما أمام منزل المجني عليه.

كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث، بورود بلاغ إلى المقدم برهان الشريف، مفتش مباحث قطاع شمال المنيا، بوقوع حادث قتل بمركز مطاي.

توجه الرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث المركز والنقيب حازم الحيني معاون مباحث مطاي لفحص البلاغ.

وتبين مقتل "محمد .ع"، 28 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، ويعمل بالقاهرة وتبين أن المتهم بقتله هو "أسامة .ا"، 30 سنة، حاصل علي ليسانس حقوق، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهما انتهت بقيام المتهم بسحب سكينة من مقهى أمام منزل المجني عليه، وقام بطعنه وسط ذهول أهالي المنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

loading...

ترشيحاتنا

إحباط محاولة انتحارى الهجوم على كمين فى العريش بحزام ناسف.. صور

مصلحة الضرائب: مد ساعات العمل إلى 8 مساء لاستقبال ممولي الضرائب

مفاجأة .. الأهلى لم يتقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الترجي

من يا حلو صبح وعيون بهية إلى المادة شدة وميزنا بميزة.. كيف انحدر الغناء الشعبي خلال قرن واحد

السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب

استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري

لحظة إطلاق عشرات الصواريخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.. فيديو

أحمد كريمة: قانون الإيجار القديم حرام شرعا

شاهد.. سخرية هاني شاكر من حمو بيكا ومجدي شطة

#فضيحه_أردوغان_بجلاجل تجتاج تويتر.. ومغردون: يتاجر بالدماء

أحمد موسى يكشف حقيقة مرض الرئيس التركي الخطير

حكاية تي شيرت محمد صلاح المثير للجدل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

فيديو

تامر حبيب: عمرو دياب يقع في غرام دينا الشربيني .. فيديو
متحدي إعاقة: قادرون على الدفاع عن مصر مع أبطال الجيش والشرطة ..فيديو
مُسن يشكو تأجيل عملية جراحية له بـ بنها الجامعي.. ومدير المستشفى: حالته ليست حرجة
حسين الجسمي يطرح أجا الليل .. فيديو
حماية المستهلك يؤكد حل 1775 شكوى ضمن مبادرة اليوم المفتوح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟