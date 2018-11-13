الصحف الإماراتية: محمد بن زايد يقلد أبطال القوات المسلحة وسامي المجد والشجاعة.. غزة تصد عدوانا وإسرائيل تتجه للتصعيد.. وفرنسا تكذب تصريحات أردوغان وتدعوه لوقف لعبته السياسية

أبرز عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على نشر قيم التسامح

حاكم أم القيوين يصدر قرارًا بزيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة بنسبة 100%

قمة "آسيان" تبحث أزمة الروهينجا والحرب التجارية بين واشنطن وبكين

تنوعت طبيعة القضايا التى تصدرت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ما بين قضايا محلية وإقليمية ودولية تهم الرأي العام الإماراتي.وذكرت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "محمد بن زايد: الإمارات حريصة على نشر قيم التسامح والتعايش والسلام"، أن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل أمس، الاثنين، المشاركين في مؤتمر المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه أبوظبي حاليا، معربًا عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بنتائج تسهم في ترسيخ ثقافة التسامح وتحقيق الأمن المجتمعي والتعايش والحوار بين مختلف الشعوب والأديان والثقافات.وأكد حرص دولة الإمارات على نشر قيم التسامح والتعايش والسلام باعتبارها الركيزة الأساسية في تعزيز أسس الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن هذا النهج الحضاري الإنساني للدولة أسهم في تحقيق السلم والأمن والأمان والازدهار في ربوعها.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن محمد بن زايد قلد عددا من أبطال القوات المسلحة وسامي "المجد والشجاعة" تقديرا وتكريما لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية، وأعرب خلال استقباله الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والضباط وضباط الصف المكرمين في قصر البحر في أبوظبي، عن فخره واعتزازه بأبطال الوطن وأبنائه الذين يجسدون أسمى قيم الولاء والوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات من خلال تسطير المواقف البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين الحق والعز والكرامة، وتمنى سموه لهم التوفيق والسداد في خدمة وطنهم لتبقى رايته خفاقة.وفي شأن محلى آخر، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا أصدر قرارا بزيادة رواتب موظفي حكومة إمارة أم القيوين بنسبة مائة في المائة، وذلك احتفاء بمرور مائة عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.وأوضحت الصحيفة أن المبادرة تأتى تعزيزا للدور الذي تنتهجة حكومة الإمارات بقياد الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات.يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد أعلن أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار "عام زايد" ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفال بالقائد الراحل بمناسبة مرور ذكرى مائة سنة على ميلاده.عربيا، أبرزت صحيفة "الاتحاد" تصريحات الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تشارك الإمارات في مؤتمر باليرمو حول ليبيا وتدعم الجهود السياسية للأمم المتحدة للوصول إلى حلّ يجمع الليبيين ويحقق الاستقرار والازدهار لوطنهم، وباليرمو بإذن الله خطوة في هذا الطريق".وبشأن تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، ذكرت صحيفة "الخليج" تحت عنوان غزة تصد عدوانًا بـ 200 صاروخ، و«إسرائيل» تتجه للتصعيد، أن الفصائل الفلسطينية ردت على جريمة اغتيال 7 مقاومين ليل الأحد/‏الاثنين، بدكّ عمق المستوطنات «الإسرائيلية» بما لا يقل عن 200 صاروخ، ووصلت الصواريخ إلى مدى تجاوز 100 كيلومتر، وأصابت 12 مستوطنًا بينهم إصابات خطيرة، في حين دمر صاروخ حافلة «إسرائيلية» بشكل كامل في محيط غلاف غزة، وحذرت الفصائل من تصعيد الاحتلال، مؤكدة أنها ستقابل الدم بالدم، في حين جدد الاحتلال عدوانه، حيث قصف عددًا من المواقع في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وجرح عدد من الفلسطينيين، في حين قرر جيش الاحتلال مواصلة عدوانه وتصعيده.دوليا، أفادت صحيفة "البيان" بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كذب، أمس، تصريحات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأنه تقاسم مع فرنسا وألمـانيا وبريطانيا والولايات المتحدة معلومات استخباراتية بشأن قضية جمال خاشقجي، وقال لقناة فرانس2 «حاليًا لا عــلم لي» بــذلك، مضـــيفًا: «إذا كانت لدى الرئيس التركي معلومات فليقدمها لنا»، وردًا على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب، قال لودريان: «يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف»، وقال إن «الحقيقة لم تظهر والنتيجة غير واضحة»، وتابع: «إن موقفنا هو الحقيقة».وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن قادة دول جنوب شرق آسيا ونظراؤهم من دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ يبحثون في سنغافورة أزمة الروهينجا والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأضافت أنه من المقرر أن يشارك في اللقاءات التي ستستمر حتى الخميس رؤساء الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إضافة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، ويغيب عن الاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيشارك نيابة عنه مايك بنس، نائب الرئيس.