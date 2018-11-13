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ثقافة

بيومي: 30 نوفمبر آخر موعد للمشاركة في معرض القاهرة للكتاب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال إسلام بيؤمي، مدير عام المعارض بهيئة الكتاب، إن الهيئة مدت فترة باب الحجز لدور النشر للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا لغلقها في 15 نوفمبر الجاري.

وأضاف "بيؤمي"، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الهيئة مازالت تتلقى طلبات من دور نشر مصرية وعربية وأجنبية للمشاركة في فعاليات الدورة الـ50 دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار إلى أن سبب مد فترة غلق باب الحجز، لانشغال عدد كبير من دور النشر في معارض عربية قائمة الآن، مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب.
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