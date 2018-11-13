ضبط 987 مخالفة مرورية وتحصيل 71 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة

حررت مديرية أمن الغربية 987 مخالفة مرورية وتحصيل 71 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين والخارجين على القانون من قائدي السيارات والدراجات النارية على مستوى المحافظة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات المرورية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية "حرر (35) سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و(33) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(326) مخالفة على نموذج 125 و(213) انتظار خاطئ و(3) سيارات لتجاوز خط السير وتم التصالح فى (917) حالة مقابل تحصيل مبلغ (71750 جنيها) كغرامات فورية".



وبجهود إدارة الحماية المدنية تم تحرير (9) بلاغات حريق متنوع و(29) مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق و(2) مفرقعات (سيارة متروكة) و(1) انقاذ برى (سقوط جزء من بلكونة)، وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.