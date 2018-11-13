حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، استعدادها المشروط لوقف إطلاق النار.



وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات صحفية، إنه إذا توقفت إسرائيل عن عدوانها على القطاع، يمكن للحركة أن تعود إلى تفاهمات وقف إطلاق النار.



ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن هنية قوله: "دافعت المقاومة عن شعبنا ونفسها أمام العدوان الإسرائيلي، وشعبنا الفلسطيني كعادته احتضن المقاومة بكثير من الصبر والفخر".



وشهدت الأيام الماضية موجة من التصعيد المتبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين، ومقتل ضابط إسرائيلي.



ومن جهتها أطلقت حركة حماس أكثر من 300 صاروخ على مستوطنات غلاف غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال عشرات الأهداف التابعة للمقاومة في القطاع.



