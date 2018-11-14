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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق أعيرة نارية تجاه صاحب معرض سيارات بالجيزة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نفى مصدر أمنى عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إطلاق مجهولين أعيرة نارية تجاه صاحب معرض سيارات بشارع العشرين بمنطقة فيصل نطاق مديرية أمن الجيزة. 

يأتي ذلك فى إشارة إلى تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغاً من صاحب معرض سيارات كائن بشارع عز الدين عمر دائرة القسم بتضرره من كلٍ من (مصطفى.ر.أ - وشقيقه / مؤمن – مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصة رقم ( ط م ب / 396 ) عبارة عن " كسر بجميع زجاج السيارة وإتلاف إطاراتها " بإستخدام ( عصى – سلاح أبيض ) ، وذلك بسبب سابقة قيامهما باستئجار سيارة من معرضه ، وعقب عودتهما بالسيارة فوجئ بحدوث تلفيات بها، فرفض تسليمهما إيصال الأمانة الموقع عليه منهما تأميناً للسيارة . 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين والأدوات المستخدمة فى الواقعة.
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