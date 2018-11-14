وفد البرلمان يعقد ندوة فى جامعة كينجز كوليدج البريطانية

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الوفد البرلمانى المصرى المكون من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، التقى في اليوم الثاني من زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، عددا من مراسلي الصحف البريطانية فى مائدة مستديرة مغلقة لمناقشة مختلف القضايا.



كما التقى الوفد، مارك فرانسوا، عضو لجنة الدفاع ووزير الدفاع البريطاني السابق، وتوم توجندهت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وتمت دعوة الوفد اجتماع غداء داخل مجلس اللوردات من اللورد جلبرت.



وعقد الوفد اجتماعا مع وزير الاستثمار جراهام ستورت تلاه اجتماعا مع الجانب البريطاني لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، ولقاء مع النائبة نيا جريفيث، وزيرة الدفاع فى حكومة الظل، وعضو حزب العمال.



وأنهى الوفد يومه الثانى بندوة فى جامعة كينجز كوليدج البريطانية.