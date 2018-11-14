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اقتصاد

خالد حنفي: إنشاء بورصة سلعية عربية ضرورة للتغلب على نقص الغذاء

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن نحو 33 مليون مواطن عربي يعانون نقص التغذية في الوطن العربي، وأن انتشار هذا المرض في العديد من الدول العربية يفوق المعدل العالمي، وللتغلب على قضية نقص الغذاء بالوطن العربي يجب إنشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص لأنه يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي اليوم، الأربعاء، بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الفجيرة، وشهده الشيخ محمد بن حمد محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات، وخليفة خميس مطر الكعبي، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع وزارتي البيئة والأمن الغذائي بالإمارات وغرفة تجارة الفجيرة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وقال حنفى إن مشكلة الأمن الغذائي العربي يتمثل أغلبها في مشاكل الإنتاج والتوزيع وإدارة اللوجستيات، موضحا أن فاقد الغذاء في سلسلة اللوجستيات من الإنتاج إلى المستهلك يتراوح بين 30% و40% من إجمالي إنتاج الوطن العربي من الغذاء، وأنه ضرورة زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة بالدول العربية وإقامة تحالفات استراتيجية عربية متكاملة.

وأكد ضرورة تحسين الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية، إضافة إلى استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الذكية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على استخدام العلم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين برامج التنمية الريفية، واعتماد الحلول المستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وقام الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، بتكريم الدكتور خالد حنفي نظرا لجهوده في أمانة اتحاد الغرف العربية.
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