مهاجم الترجى التونسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

كشف طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجى التونسي عن حقيقة مفاوضات النادى الأهلى لضمه إلى صفوف الشياطين الحمر وتدعيم الخطوط الأمامية للقلعة الحمراء.



قال الحنيسي فى تصريحات للصحافة التونسية : تلقيت عرض من النادى الاهلى فى فترة الانتقالات الماضية ولكن ادارة نادى الترجى تمسكت بإستمرارى مع أبناء باب سويقة.



يذكر أن الترجى توج بلقب دورى أبطال افريقيا بعد تغلبه على النادى الاهلى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ويتأهل الفريق التونسي الى نهائيات مونديال الأندية فى الإمارات.