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الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:33 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال محمود شاهين رئيس مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الخريف، والتقلبات الجوية مستمرة حتى انتهاء فصل الخريف في 21 ديسمبر القادم.

وأضاف "شاهين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"،:" فرص سقوط الأمطار بغزارة مستمرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق الوجه البحري، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي".

وتابع:" على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، حيث سجلت محافظة القاهرة درجة حرارة عظمى 26 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى 16 درجة مئوية".

وأكمل:" هناك استقرار نسبي في حركة الرياح على أغلب الطرق والمناطق، وعقب انخفاض فرص هطول الأمطار على السواحل الشمالية تتكون الشبورة في الصباح الباكر على الطرق السريعة".
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