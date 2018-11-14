المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

أدى المنتخب الأولمبي مرانه الأخير على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بمجرد الوصول مباشرة الى الإسكندرية وظهر فيه اللاعبون بشكل مميز في جو شتوي ملبد بالغيوم والامطار.



حرص شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب أوليمبي الفراعنة علي تنفيذ العديد من الجمل التكتيكية وطريقة الوصول الي مرمي المنافس.



وعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين لشرح طبيعة المرحلة والهدف من مباراة الغد أمام منتخب تونس الأوليمبي وسياسة الجهاز الفني في تحديد نوعية اللاعب المطلوب خلال الفترة القادمة.

