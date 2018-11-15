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أخبار البلد

الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين ذهبيتين وفضية فى مجالات مختلفة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
محمد إبراهيم
شاركت الكلية الفنية العسكرية فى معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار بوفد يضم مدير الكلية وعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تلبية للدعوة المقدمة من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى.

نظم المعرض فى المدة من 8-9 نوفمبر الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتربية والتعليم والتعليم الفنى. 

وشاركت الكلية الفنية العسكرية بجناح متميز ضم بعض الأنشطة البحثية والابتكارات العلمية المتميزة لطلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأعلنت أمانة المؤتمر فى ختام فعاليات المعرض عن فوز مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءة الاختراع (TICO ) بالكلية الفنية بالمركز الأول والجائزة الذهبية على مستوى الجامعات المصرية مناصفة مع جامعة الأزهر الشريف.

وأيضًا الحصول على المركز الأول والجائزة الذهبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات عن تطوير نظام إنشاء وإدارة امتحانات إلكترونية بنظام الاختيارات المتعددة بالإضافة إلى المركز الثاني والميدالية الفضية فى مجال صناعة السيارات الخفيفة عن مشروع عربة مسابقات دولية.

وقد حظي جناح القوات المسلحة فى المعرض ممثلًا فى الكلية الفنية العسكرية بإقبال شديد من قبل الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية والمراكز البحثية والوفود العربية والأجنبية والقطاع الصناعى وطلبة الجامعات ومدارس المتفوقين والمراكز الإستكشافية والباحثين والمبتكرين على مدار يومى المعرض وسط إشادة واسعة والابتكارات المقدمة والتى تعكس مواكبة الكلية للتطور التكنولوجى فى كافة المجالات البحثية والعلمية ويساهم فى خدمة المجتمع المدنى والعسكرى على حد سواء.

يأتي ذلك فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجهود تطوير البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.
الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين ذهبيتين وفضية فى مجالات مختلفة
الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين ذهبيتين وفضية فى مجالات مختلفة
الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين ذهبيتين وفضية فى مجالات مختلفة
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