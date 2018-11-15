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مستقبل وطن يوزع حقائب مدرسية ويوجه قوافل علاجية للمواطنين بالمحافظات

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:24 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
مصطفى الرماح
نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الفعاليات والأنشطة فى مختلف محافظات الجمهورية، شملت قوافل طبية وبيطرية وتقديم العلاج بالمجان، وإقامة منفذ لبيع المواد التموينية واللحوم بأسعار مخفضة بالاضافة لإقامة منافذ لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة وتوزيعها على المحتاجين.

ففى أمانة القاهرة تم توقيع بروتوكول مع عيادات مركز النصر بالمقطم لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم على المواطنين بأسعار مخفضة.

وفى محافظة الاسكندرية، تم تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بجوار مركز شباب السيوف دائرة الرمل، ونظمت أمانة مستقبل وطن فى البحيرة عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى قرى عزبة القلعة وكوبانية أبو قير ومنشأة صبرة بمركز كفر الدوار.

ويعتزم الحزب تنظيم ندوة حول حروب الجيل الرابع بحضور قيادات الحزب فى مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، فيما تم تنظيم قافلة طبية فى مختلف التخصصات لتوقيع الكشف على المواطنين بقاعة الشهيد خيرى بالقنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، فيما تم تنظيم قافلتين بيطرتين بقرى مركز طامية محافظة الفيوم، كما يعتزم الحزب توزيع 200 حقيبة مدرسية على الطلاب غير القادرين بمدينة الفيوم.

ونظمت أمانة الحزب بالمنيا احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف فى مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، بحضور قيادات الحزب ووكيل وزارة الأوقاف، كما نظم الحزب قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج اللازم للمواطنين بمركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، ومؤتمر حول المشكلات التى تواجه المزارعين بمركز بلاط، كما تنظم أمانة أسيوط دورة كرة القدم بين طلاب المدارس بمراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبنوب.
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