طلب إحاطة بشأن ازدواج الطريق الزراعي في القوصية بأسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو البرلمان، أمس، بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات من أجل تنفيذ ازدواج طريق القوصية - أسيوط الزراعى نظرا لوقوع العديد من حوادث السير وتكرارها على هذا الطريق الحيوي.



وأضاف نظير فى تصريحات صحفية، أن الطريق يقوم باستغلاله الأهالى من الطلاب وكبار السن والفلاحين والموظفين بمختلف القطاعات ذهابا وإيابا لمقر محافظة أسيوط، مشيرا الى أننا تقدمنا باقتراح برغبة لتنفيذ هذا المشروع وردت وزارة النقل على الاقتراح، وأفادت الهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه يلزم لازدواج الطريق الزراعى أعمال نزع ملكية أراض زراعية وكتل سكنية مجاورة للطريق القائم.



وتبلغ قيمة هذه التعويضات حوالى نصف مليار جنيه وتبلغ قيمة التكلفة الإجمالية للأعمال حوالى مليار جنيه وأن الهيئة على استعداد للتنفيذ حال توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.