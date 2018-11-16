ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد مجدي: العقيد ساطع النعماني قدوة ونموذج مشرف للأبطال

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
البهى عمرو
نعى الإعلامى أحمد مجدى، شهيد الوطن العقيد ساطع النعماني ضحية الإرهاب في أحداث ميدان النهضة.

وقال "مجدى"، خلال تقديمه، برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقيد ساطع النعماني قدوة ونموذج مشرف للأبطال، مضيفا: "نسأل الله أن يحفظ مصر بأولادها وشبابها من رجال القوات المسلحة والشرطة".

وأشار إلى أن الشهيد البطل ضرب مثلا وقدوة فى الدفاع عن مصر ضد الإرهاب والمجرمين، لافتا إلى أن الإخوان قاموا بضرب الشهيد البطل، وأن البطل أجرى بعض العمليات الجراحية فى لندن بداية من 2013.

كان العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، قد أصيب بطلق ناري في الوجه، بمنطقة بين السرايات؛ إبان الأحداث التي وقعت في الثالث من يوليو لعام 2013، وخضع للعديد من العمليات الجراحية حتي أصيب بوعكة صحية فجر أمس، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وتوفي بعد ذلك.
loading...

ترشيحاتنا

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور

الكويت ترحل بن تسيون الإسرائيلي بعد تجوله في معرض الكتاب

وزيرا الإنتاج الحربي والصناعة يناقشان تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بأبو زنيمة‎

رئيس الوزراء يطلق اسمي شهيدين على وحدة صحية وشارع رئيسي بالبحيرة

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

تمارين رياضية لكبار السن لتقوية العضلات.. فيديو

سفير الكويت: مصر حائط الصد الأول عن الخليج.. ومكانتها مصانة

القضاء الفرنسي يوافق على إطلاق سراح مشروط لحفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

فرانس 24: جيش أوروبي موحد لمواجهة ترامب يوتوبيا لن تتحقق

7 خطوات لزيادة معدل الحرق بسرعة فائقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟