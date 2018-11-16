أحمد مجدي: العقيد ساطع النعماني قدوة ونموذج مشرف للأبطال

نعى الإعلامى أحمد مجدى، شهيد الوطن العقيد ساطع النعماني ضحية الإرهاب في أحداث ميدان النهضة.





وقال "مجدى"، خلال تقديمه، برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقيد ساطع النعماني قدوة ونموذج مشرف للأبطال، مضيفا: "نسأل الله أن يحفظ مصر بأولادها وشبابها من رجال القوات المسلحة والشرطة".





وأشار إلى أن الشهيد البطل ضرب مثلا وقدوة فى الدفاع عن مصر ضد الإرهاب والمجرمين، لافتا إلى أن الإخوان قاموا بضرب الشهيد البطل، وأن البطل أجرى بعض العمليات الجراحية فى لندن بداية من 2013.



