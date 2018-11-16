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تعليم

إطلاق منصة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي بثلاث لغات

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:38 م
أسوان عاصمة الشباب
أسوان عاصمة الشباب الأفريقي
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق الوزارة منصة للتواصل مع الشباب الأفريقي بثلاث لغات، العربية، والإنجليزية، والفرنسية، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

وأضاف صبحي، لـ«صدى البلد» أن المنصة الإلكترونية، تستهدف عرض الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدار عام كامل، تحت مظلة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تنظيم عدة أنشطة تستهدف الشباب الإفريقي على مدار العام، على غرار "القاهرة عاصمة الشباب العربي"، مشيرا إلى أن عام الشباب الإفريقي سيكون بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية، والقارية والدولية، حتى يتحقق الهدف المنشود من هذا الملتقى القارى.
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