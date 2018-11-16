رئيس أبحاث عين شمس يوضح سبب إنارة قلعة قايتباي باللون الوردي

قال الدكتور هشام الغزالی أستاذ علاج الأورام، ورئيس مركز الابحاث جامعة عين شمس ورئيس الجمعية، ان اللجنة العليا للاورام سوف تفعل حملاتها للوقاية والكشف المبكر للاورام الفترة المقبلة، والتي ستبدأ بالقری الأكثر احتياجا لهذا الأمر.



وأضاف الغزالي انه في صدد هذا الأمر، أنارت مكتبة الإسكندرية باللون الازرق، وذلك دعما لأورام البروستاتا والرئة، وأنارت قلعة قايتبای باللون الوردی، بالإضافة إلی اقامة مارثون بمصاحبة السيارة المتنقلة للكشف المبكر لأورام الثدی التابعة لوزارة الصحة.



وأكد الغزالی إنه جاء ذلك خلال التعاون الأول من نوعه بين كل الجهات لخدمة مرضی الأورام في مصر تحت عنوان (مع بعض اقوي)، وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن منهم ناديه الجندي ورجاء الجداوي وبوسي شلبي،ونخبة من كبار أطباء الأورام في مصر. في إطار حملة توعوية الحد من الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.



وتابع الغزالی أن حملة مع بعض اقوي أقيمت علی شرف تكريم خاص بأسم العملاق الراحل الفنان محمود عبد العزيز في إحياء ذكري رحيله الثانية وتكريمه، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة وجامعتي عين شمس والإسكندرية، والجمعية الدولية لأورام BGICS والبرنامج القومي لصحة المرأة بمحافظه الاسكندريه.

