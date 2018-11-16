ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمين تيار المستقبل: حزب الله يتحمل مسئولية تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:47 م
حزب الله
حزب الله
أ ش أ
أكد الأمين العام لتيار المستقبل في لبنان أحمد الحريري ، أن حزب الله يتحمل المسئولية كاملة عن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن الحزب هو السبب وراء هذه المشكلة.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام لتيار المستقبل ، ردا على حديث نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والذي اعتبر فيه أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، هو الذي يتحمل مسئولية التأخير في تشكيل الحكومة.

وأشار أحمد الحريري إلى أن حديث نعيم قاسم ، جاء ليكرر مقولات تخالف الحقيقة والواقع، خاصة في ضوء ما كشف عنه رئيس الحكومة المكلف في مؤتمره الصحفي الأخير من تفاصيل المشاورات والاتصالات المتعلقة بتأليف الحكومة.

وقال إن الجميع أصبح على علم بأن الجهود الكبيرة التي بذلها سعد الحريري على مدى 6 أشهر، أثمرت عن جاهزية الحكومة للإعلان عنها منذ أسبوعين، وأنه لا يتبقى سوى أسماء مرشحي حزب الله الذين سيشغلون الحقائب الوزارية الثلاث المخصصة للحزب، مضيفا: "فإن قدم الحزب أسماء وزرائه الثلاثة اليوم تتشكل الحكومة اليوم، وإن قدمها بعد أسبوع تتشكل بعد أسبوع، وهو يتحمل المسئولية الكاملة في الانتظار".

وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، قد أطلق مجموعة من التهديدات في كلمة تلفزيونية له يوم السبت الماضي، ضد عدد من القوى السياسية والدينية، مؤكدا أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار السياسي، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.

وأعلن سعد الحريري رفضه المطلق لهذا الشرط الذي وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب السُنّة الستة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.
loading...

ترشيحاتنا

تشابك بالأيدي بين لاعبي مصر وتونس ..تعرف على السبب .. صور

أول رد فعل من منتخب تونس ضد اجيري بعد مباراة مصر

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: المتهم ليس مختلا عقليا وقتل ابني عن عمد

ضيف محمود سعد يتركه ويغادر التصوير على الهواء.. فيديو

مقتل 3 عناصر خطرة بحوزتهم بنادق آلية وقنابل في بلبيس بالشرقية

مصر تقتنص التعادل من تونس بالشوط الأول بتألق تريزيجيه.. فيديو وصور

المسابقات تحدد موعدا جديدا للقاء الأهلى وبتروجيت المؤجل

علاء ثابت: بين تدين شكلى وسلوكيات منحرفة.. نعيش حالة من الازدواجية الخطيرة

توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو

مصطفى بكري: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلي لتنفيذ مجزرة في غزة

شاهد تعليق هيثم عرابي بعد عودته لمنصبه من جديد

باهر المحمدي يسجل الهدف الثاني في مرمى تونس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو
شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى
توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو
إيهاب الكومي يطالب أبو ريدة بحسم عدد من الملفات داخل الجبلاية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟