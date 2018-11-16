أمين تيار المستقبل: حزب الله يتحمل مسئولية تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد الأمين العام لتيار المستقبل في لبنان أحمد الحريري ، أن حزب الله يتحمل المسئولية كاملة عن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن الحزب هو السبب وراء هذه المشكلة.



جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام لتيار المستقبل ، ردا على حديث نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والذي اعتبر فيه أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، هو الذي يتحمل مسئولية التأخير في تشكيل الحكومة.



وأشار أحمد الحريري إلى أن حديث نعيم قاسم ، جاء ليكرر مقولات تخالف الحقيقة والواقع، خاصة في ضوء ما كشف عنه رئيس الحكومة المكلف في مؤتمره الصحفي الأخير من تفاصيل المشاورات والاتصالات المتعلقة بتأليف الحكومة.



وقال إن الجميع أصبح على علم بأن الجهود الكبيرة التي بذلها سعد الحريري على مدى 6 أشهر، أثمرت عن جاهزية الحكومة للإعلان عنها منذ أسبوعين، وأنه لا يتبقى سوى أسماء مرشحي حزب الله الذين سيشغلون الحقائب الوزارية الثلاث المخصصة للحزب، مضيفا: "فإن قدم الحزب أسماء وزرائه الثلاثة اليوم تتشكل الحكومة اليوم، وإن قدمها بعد أسبوع تتشكل بعد أسبوع، وهو يتحمل المسئولية الكاملة في الانتظار".



وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، قد أطلق مجموعة من التهديدات في كلمة تلفزيونية له يوم السبت الماضي، ضد عدد من القوى السياسية والدينية، مؤكدا أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار السياسي، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.



وأعلن سعد الحريري رفضه المطلق لهذا الشرط الذي وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب السُنّة الستة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.