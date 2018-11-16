ترامب يتوجه غدًا إلى كاليفورنيا لتفقد المنكوبين جراء الحرائق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه، غدًا السبت، إلى كاليفورنيا لتفقد المنكوبين جراء الحرائق.



ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن ليندسي والترز الناطقة باسم البيت الأبيض، قولها إن "الرئيس سيتوجه إلى كاليفورنيا السبت للقاء الأشخاص المتضررين من جراء الحرائق".



وكان الرئيس ترامب قد أثار جدلًا واسعًا بعدما اتهم في تغريدة ولاية كاليفورنيا الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين بسوء إدارة الغابات في حين أن هذا الأمر يخضع لسلطة الدولة الفدرالية.



وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون "نحن في خضم كارثة"، فيما تم إجلاء نحو 50 ألف شخص بسبب الحرائق التي لا تزال مندلعة.



وارتفع عدد المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح كاليفورنيا حاليًا إلى أكثر من 630 شخصًا فيما بلغت حصيلة القتلى 63 شخصًا في كل أنحاء الولاية، فيما كانت اللائحة السابقة تشير إلى 300 مفقود.