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فن

دور دينا الشربيني في نسيان عمرو دياب عيد ميلاد توأمه

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تناسى الهضبة عمرو دياب عيد ميلاد توأمه «عبد الله وكنزي» بعد أن بلغ كل منهما عمره الـ19 أمس، الجمعة 16 نوفمبر، في الوقت الذي حرصت والدتهما على تهنئتهما والاحتفال معهما بعيد ميلادهما.

وتساءل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تناسي عمرو دياب لعيد ميلاد توأمه «عبد الله وكنزي»، وعدم تهنئته لهما على أي من حساباته على السوشيال ميديا، ورجح البعض منهم أن يكون السبب هو تجاهل التوأم للفنانة دينا الشربيني وعدم قيامهما بالظهور معها في صورة مثلما فعلت شقيقتهما الأخرى «جنا» في كواليس حفل الهضبة الأخير في لندن.

تصرف «عبد الله وكنزي» تجاه دينا الشربيني قبل أيام، أثبت موقفهما المعادي لهما وانحيازهما لوالدتهما «زينة عاشور»، وهو ما يبدو أنه أغضب والدهما عمرو دياب الذي كان يحرص على تهنئهما بكل أعياد ميلادهما.

المعروف أن أبناء عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور «عبد الله وكنزي وجنا» يرتبطون بوالدتهما ارتباطا وثيقا، وأخذوا موقفا رافضا لعلاقة والدهم الغامضة بدينا الشربيني منذ بدايتها.

يذكر أن عمرو دياب لا تزال علاقته متوترة مع زوجته زينة عاشور بعد علاقته الغامضة مع دينا الشربيني، وتردد أخبار حول زواجهما سرا.
دور دينا الشربيني في نسيان عمرو دياب عيد ميلاد توأمه
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