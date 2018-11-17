القمامة تحاصر شارع العزيز بالله مع جسر السويس

يشكو أهالى شارع جسر السويس من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة لفترات طويلة بالحى، ما يفسد مظهر الحى الحضارى.



وأرسل المواطن مينا رأفت تفاصيل هذه المشكلة في رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع "صدى البلد" قائلا إن شارع العزيز بالله مع جسر السويس يعانى من عدم وجود صناديق قمامة، ما يتسبب في تراكم القمامة بالشارع وانتشار الكلاب الضالة.



وأوضح على حسين، أحد السكان، أن سكان الحى يعانون من الروائح الكريهة وتسببها بالكثير من الأمراض للأطفال، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولكن بلا رد.



وطالبوا المسئولين بسرعة التعامل مع الأمر وحل المشكلة.



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