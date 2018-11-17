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ديني

آمنه نصير تهاجم السوشيال ميديا: أكبر مفسدة في الأرض.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن عقوق الوالدين من الكبائر، مؤكدة أنها تطالب بإصدار قرارات بحبس الابن العاق، مضيفة: ولاطبطبة على المخطيء.

وأضافت نصير، خلال لقائها على فضائية "ال تي سي"، أن العالم الافتراضي والالكترونيات أكبر عامل علم الإنسان مفاسد الحياة، واقتنصت الإنسان من إنسانيته.

وتابع: الجانب الإنساني قتل واختفى، والسوشيال ميديا أكبر مفسدة في الأرض.
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