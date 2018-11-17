آمنه نصير تهاجم السوشيال ميديا: أكبر مفسدة في الأرض.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن عقوق الوالدين من الكبائر، مؤكدة أنها تطالب بإصدار قرارات بحبس الابن العاق، مضيفة: ولاطبطبة على المخطيء.
وأضافت نصير، خلال لقائها على فضائية "ال تي سي"، أن العالم الافتراضي والالكترونيات أكبر عامل علم الإنسان مفاسد الحياة، واقتنصت الإنسان من إنسانيته.
وتابع: الجانب الإنساني قتل واختفى، والسوشيال ميديا أكبر مفسدة في الأرض.
وأضافت نصير، خلال لقائها على فضائية "ال تي سي"، أن العالم الافتراضي والالكترونيات أكبر عامل علم الإنسان مفاسد الحياة، واقتنصت الإنسان من إنسانيته.
وتابع: الجانب الإنساني قتل واختفى، والسوشيال ميديا أكبر مفسدة في الأرض.