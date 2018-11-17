آمنه نصير تهاجم السوشيال ميديا: أكبر مفسدة في الأرض.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن عقوق الوالدين من الكبائر، مؤكدة أنها تطالب بإصدار قرارات بحبس الابن العاق، مضيفة: ولاطبطبة على المخطيء.



وأضافت نصير، خلال لقائها على فضائية "ال تي سي"، أن العالم الافتراضي والالكترونيات أكبر عامل علم الإنسان مفاسد الحياة، واقتنصت الإنسان من إنسانيته.



وتابع: الجانب الإنساني قتل واختفى، والسوشيال ميديا أكبر مفسدة في الأرض.

