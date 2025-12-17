برونو فرنانديز يفتح الباب للعب في الدوري الإيطالي

تحدث الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن رغبته في خوض تجربة اللعب بالدوري الإيطالي خلال مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه يسعى للانتقال إلى نادٍ ينافس على الألقاب الكبرى.

وكان قائد مانشستر يونايتد قد انتقد إدارة ناديه السابقة على خلفية رغبتها في الاستغناء عنه خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي وبيعه إلى الدوري السعودي، بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، رفضه اللاعب تمامًا.

وخلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، أوضح فرنانديز:

"لطالما قلت إنني أريد البقاء في مكان ما حتى أشعر أنهم لم يعودوا يرغبون بي، وفي اللحظة التي أتأكد فيها تمامًا أنهم لم يعودوا يرغبون بي، سأتحدث مع النادي وأقول إنني أريد المغادرة".

وحول اللعب في الدوريات الأوروبية الأخرى، قال:

"أرغب بشدة في خوض تجربة الدوري الإسباني لأنني لم ألعب به من قبل، وأتمنى اللعب لأحد الأندية التي تنافس على الألقاب الكبرى في إيطاليا أيضًا".

وأضاف:

"لقد استمتعت كثيرًا بالعيش في إيطاليا ولا تزال تربطني بها روابط قوية، ابنتي وُلدت هناك ودائمًا ما تقول إنها تريد التحدث بالإيطالية. لو تمكنت من تحقيق ذلك لها واللعب لنادٍ إيطالي بهدف الفوز بالألقاب، فسيكون ذلك أمرًا جذابًا ورائعًا للغاية بالنسبة لي".

ويعكس حديث فرنانديز رغبته الواضحة في الاستقرار في بيئة يضمن فيها المنافسة على البطولات، مع الاحتفاظ بعلاقاته العائلية والشخصية بالدوري الإيطالي.