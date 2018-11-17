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رياضة

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف سيد عبدالحفيظ بالعودة للقلعة الحمراء للقيام بمهام مدير قطاع الكره.

وقال النادي في بيان رسمي :«محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وبصفته المفوض بالإشراف على قطاع كرة القدم وعقب العرض على مجلس الإدارة قرر تكليف سيد عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم وتقديم تقرير له عن الترشيحات في إدارات القطاع المختلفة خلال أسبوع».
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