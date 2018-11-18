تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد

يشهد اليوم، الأحد، إقامة العديد من المباريات المهمة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:
دوري الأمم الأوروبية:
إنجلترا X كرواتيا - 4:00 مساءً
3 مباريات الساعة السابعة مساءً وهم:
إيرلندا الشمالية X النمسا
مولدوف X لوكسمبرج
سان مارينو X روسيا
3 مباريات الساعة العاشرة إلا ربع مساءً وهم:
سويسرا X بلجيكا
المجر X فنلندا
اليونان X إستونيا
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:
مدغشقر X السودان - 1:30 مساءً
إثيوبيا X غانا -3:00 مساءً
3 مباريات الساعة الثالثة والنصف عصرًا وهم:
رواندا X جمهورية أفريقيا الوسطى
سوازيلاند X النيجر
موزمبيق X زامبيا
ليسوثو X تنزانيا - 4:00 مساءً
الكونجو X جمهورية الكونجو - 4:30 مساءً
أنجولا X بوركينا فاسو - 5:00 مساءً
مبارتان الساعة السادسة مساءً وهم:
ليبيريا X زمبابوي
توجو X الجزائر
مبارتان الساعة السابعة مساءً وهم:
غينيا X ساحل العاج
موريتانيا X بوتسوانا