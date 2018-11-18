ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نابولي يرفض عرضا خرافيا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رفض نادي نابولي عرضًا خرافيًا من مانشستر يونايتد، من أجل ضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة" لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض بقيمة 90 مليون يورو، من أجل التعاقد مع كوليبالي، لكن إدارة نابولي رفضت العرض.

وأضافت الصحيفة، أن نابولي يرفض الاستغناء عن كوليبالي الإ بمبلغ يتعدى 100 مليون يورو.

ويتنافس على ضم كوليبالي العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

ويمتد عقد كوليبالي مع نابولي حتى صيف 2023.
loading...

ترشيحاتنا

فيديو يعكس التسامح الدينى فى مصر

إسرائيل تحصل على مقاتلات أمريكية متطورة كانت من نصيب قطر

الاتحاد الإسباني يصالح الغندور بعد أزمة مونديال 2002.. صور

خيرى حسن: الزعيم عادل إمام رفع أجري.. فيديو

نجل خاشقجي يكذب واشنطن بوست بشأن مكالمة بن سلمان مع والده

وداعا لمشكلات الهضم بـ 4 أعشاب من مطبخك

إصابة نحو 500 شخص في مظاهرات بفرنسا.. وتراجع حاد في شعبية ماكرون

الجيزة تدعم الأسوار الحديدية بمحور صفط بحواجز إضافية.. صور

مجلس الوزراء: إثيوبيا أكدت التزامها باتفاقيات سد النهضة.. فيديو

ننشر نص عظة البابا تواضروس في تدشين الكاتدرائية

الأهلي يعلن موعد عودة معلول للتدريبات الجماعية

خيري حسن يكشف سرا جديدا عن أحداث اغتيال الرئيس السادات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

القنصل الفرنسي يتفقد المناطق الأثرية بالأقصر.. صور

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

ضبط مصنع لإنتاج شامبوهات مجهولة المصدر بالروبيكي.. صور

فيديو

الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية
مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو
البابا تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله
منسق مشروع تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟