نابولي يرفض عرضا خرافيا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي

رفض نادي نابولي عرضًا خرافيًا من مانشستر يونايتد، من أجل ضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة" لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض بقيمة 90 مليون يورو، من أجل التعاقد مع كوليبالي، لكن إدارة نابولي رفضت العرض.





وأضافت الصحيفة، أن نابولي يرفض الاستغناء عن كوليبالي الإ بمبلغ يتعدى 100 مليون يورو.





ويتنافس على ضم كوليبالي العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.



