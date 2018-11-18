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محافظات

محافظ الشرقية يوجه بمصادرة مركبات التوك توك في المحافظة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:48 م
محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة تنفيذ حظر سير مركبات"التوك توك" داخل الشوارع والميادين، وتشكيل لجان في مداخل ومخارج المدن من موظفي الوحدات المحلية ورجال المرور لمنع دخول المركبات إلى المدن.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدي المركبات غير الملتزمين بقرار الحظر ومصادرتها في محاولة جادة لإعادة الانضباط داخل شوارع المحافظة، لافتا إلى أنه تم مصادرة 45 "توك توك" غير مرخص ومخالف لخطوط السير في مدن أولاد صقر وأبوكبير والقرين والقنايات.
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