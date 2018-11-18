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فن

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر اختفائها الفترة الماضية وظهورها مؤخرا بأغنية "قلبى يا ناس" مؤكدة أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة منعتها من الظهور.

وقالت سمية الخشاب خلال برنامج "mbc Trending" إنها كانت مشغولة فى الفترة الأخيرة بأسرتها وزواجها من أحمد سعد فضلا عن تعرضها للإصابة بمرض فى الطحال أسفر عن استئصاله".

وأضافت سمية الخشاب : "عودتى  للساحة الفنية من خلال أغنية "قلبى يا ناس" كشف لى حب الجمهور الذى كان ينتظرنى سواء بعمل تمثيلى أو غنائى والفضل يعود الى زوجى أحمد سعد الذى حمسنى لتقديم هذه الأغنية".
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