الملك سلمان يلقي خطابا مطولا للشعب السعودي

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز سيلقي غدا الإثنين، خطابا مطولا خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وسيتناول أهم مبادئ السياسة الداخلية والخارجية للمملكة.



وأوضح عبد الله بن محمد رئيس الشورى السعودي أن الملك سلمان سيلقي خطابا سنويا وفقا للمادة الـ14 من نظام المجلس.



وأضاف أن السعودية أصبحت مثالا يحتذى به في تحقيق النمو الشامل، من خلال رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي وتعزز إسهامه التنموي.







