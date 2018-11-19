متحدث النواب يكشف سبب تراجع شعبية البرلمان.. فيديو

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن سبب تراجع شعبية البرلمان وباقي مؤسسات الدولة هو الارتفاع الدائم للأسعار، معقبا: "لو فضل كيلو السكر بـ5 جنيهات، ولتر البنزين بـ2 جنيه هنكون أحسن برلمان".



وأوضح "حسب الله"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لم يكن أمام البرلمان سوى خيارين، إما العمل على كسب ود الشعب، أو العمل لصالح المستقبل، لافتا إلى أن المواطن عندما يرى تحسن أحوال الدولة سيقول أن الرئيس كان يبني لمستقبل الدولة وبرلمان منحاز لقرارات الرئيس الصائبة.



وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من أخذ القرارات الاقتصادية لصالح المستقبل وتصحيح أداء ووضع الدولة الاقتصادي، لافتا إلى أنه في الفترات السابقة كان يُتخذ القرار بتحريك بعض السلع ويتم إلغاؤه بعد ساعتين، مؤكدا أن الشعب الآن يعدم القرارات الاقتصادية رغم مرارتها، إيمانا منه بالقيادة السياسية التي تتعامل بقوة مع مشاكل الدولة.

