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رياضة

مجاهد: مجموعة مصر في كأس العالم كانت صعبة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:12 ص
مصر وأوروجواي فى
مصر وأوروجواي فى كأس العالم
حسن العمدة
قال احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري ان مجموعة منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018 لم تكن سهلة كما ردد البعض.

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مجموعتنا كانت صعبة للغاية، قدمنا مباراة جيدة امام اوروجواي وخسرنا في آخر دقيقة".

وتابع " في مباراة روسيا كنا نواجه منظم البطولة في حضور 75 الف مشجع والذي حقق الفوز في أول مباراة أمام السعودية".

واختتم: "مباراة السعودية هي المباراة التي كان فيها اخفاق وكانت هناك فرصة لتحقيق نتيجة ايجابية".
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