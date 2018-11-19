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ديني

أصول التربية الصحيحة للأطفال كما ورد في السنة النبوية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منهج فريد في التربية، لبناء جيل صالح للمجتمع.

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال برفق شديد، فكان إذا دخل الاطفال المسجد استوعبها واحتوائهم، فذات مرة كان يقف صلى الله عليه وسلم على المنبر في خطبة الجمعة فيرى سيدنا الحسن او سيدنا الحسين، يمشي بين الناس يعثر في ثوبه فينزل النبي من على المنبر ليحتضن هذا الطفل.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا حضر هذا الشهر الكريم شهر المولد النبوي الشريف، وقمنا بجمع الابناء والاطفال على الحلوى وما شابه ثم تعليمهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ورحمته المهداة، فهذه هي التربية الصحيحة لإنشاء جيل صالح للمجتمع، فإذا حسنت البدايات حسنت النهايات.
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